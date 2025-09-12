Heidelberg Materials AG [DE0006047004] JPMorgan bestätigt Einschätzung auf "Overweight" und hebt Ziel von 217 auf 235 Euro (14 % Kurspotenzial) JPMorgan hat Heidelberg Materials als einen Favoriten in der europäischen Baustoffbranche und weiterhin auf der "Analyst Focus List" eingestuft. Die Einschätzung wurde auf "Overweight" mit Kurszielanhebung von 217 auf 235 Euro bekräftigt. Die Analystin bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter...