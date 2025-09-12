TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.09.25
Heidelberg Materials AG [DE0006047004] JPMorgan bestätigt Einschätzung auf "Overweight" und hebt Ziel von 217 auf 235 Euro (14 % Kurspotenzial) JPMorgan hat Heidelberg Materials als einen Favoriten in der europäischen Baustoffbranche und weiterhin auf der "Analyst Focus List" eingestuft. Die Einschätzung wurde auf "Overweight" mit Kurszielanhebung von 217 auf 235 Euro bekräftigt. Die Analystin bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die Top 5 Weltraum-Aktien der New-Space-Ökonomie
Die Kommerzialisierung des Alls verlässt die Nische und entwickelt sich rasant zu einem der lukrativsten Megatrends unserer Zeit. Befeuert durch Gerüchte...
UniCredit greift nach der Commerzbank: Beteiligung soll über 30 % steigen!
Die italienische Großbank UniCredit (MIL: UCG) hat angekündigt, ihren Anteil an der deutschen Commerzbank auf mehr als 30 % erhöhen zu wollen. Damit...
Gebührenoffensive, Werbe-Milliarden & KI-Revolution! Amazons radikaler Masterplan für noch mehr Rendite!
Amazon (i)(AMZN) bläst zum großen Rendite-Angriff. Der Tech-Gigant begnügt sich längst nicht mehr nur mit reinem Wachstum und Marktführerschaft, sondern...