Stocks in Action: Münchener Rück, Adidas, Infineon, BMW, Scout24
Aktie 1.) Münchener Rück Rückversicherer profitiert weiter von steigenden Preisen und hohen Prämieneinnahmen, JPMorgan hebt auf Overweight mit Kursziel 650 Euro (Kurspotential: 19%) Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von den Analysten von JPMorgan für die Münchener Rück. Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 550 auf 650 Euro nach oben revidiert. Nach Einschätzung der Analysten dürfte die Münchener Rück vor allem bei den Kapitalerträgen positiv überraschen. Daher...
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