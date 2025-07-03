Stocks in Action: Infineon, Rolls-Royce, Scout24, Grenke, Kontron
Aktie 1.) Infineon Chipnachfrageerholung sorgt für Schwung, Jefferies bestätigt mit Buy und hebt Kursziel auf 45 Euro! Der Chiphersteller Infineon kann am Donnerstag von einem positiven Analystenkommentar von Jefferies profitieren. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 42 auf 45 Euro angehoben. Jefferies hob die Schätzungen für die europäische Chipbranche aufgrund besserer Auftragstrends im Geschäft mit Industrie und Autobranche im zweiten Quartal an. Dabei rechnen die Analysten, dass die zyklische Erholung...
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