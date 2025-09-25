Aktie 1.) Iberdrola - Energieversorger profitiert weiter von steigender Energienachfrage durch KI-Boom - Goldman bestätigt mit Buy, Kursziel steigt auf 19,00 Euro! Fester präsentiert sich am Donnerstag Iberdrola. Der spanische Energieversorger sollte auch mittelfristig von der exponentiell steigenden Energienachfrage bei Cloud- und Datacentern profitieren, zumal Iberdrola seine Marktposition in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und Großbritannien weiter ausgebaut hat und bei Erneuerbaren Energien über eine installierte Gesamtleistung von...