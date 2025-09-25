Stocks in Action: Iberdrola, RATIONAL, Verbio, Siemens Energy und Hennes & Mauritz.
Aktie 1.) Iberdrola - Energieversorger profitiert weiter von steigender Energienachfrage durch KI-Boom - Goldman bestätigt mit Buy, Kursziel steigt auf 19,00 Euro! Fester präsentiert sich am Donnerstag Iberdrola. Der spanische Energieversorger sollte auch mittelfristig von der exponentiell steigenden Energienachfrage bei Cloud- und Datacentern profitieren, zumal Iberdrola seine Marktposition in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und Großbritannien weiter ausgebaut hat und bei Erneuerbaren Energien über eine installierte Gesamtleistung von...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die 5 besten europäischen Qualitätsaktien für unruhige Zeiten
Die USA stehen derzeit im Zentrum vieler politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, während US-Aktien gleichzeitig in vielen Depots übergewichtet...
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...
Akamai: Mit NVIDIA-Power und KI-Inferenz zum neuen Edge-Giganten
Wachstumsturbo: Eine massive Beschleunigung im Bereich Cloud Infrastructure Services um +45 % unterstreicht die erfolgreiche Transformation zum KI-Infrastruktur-Anbieter....