Stocks in Action: Dürr, SAP, CapGemini, Vossloh, Siemens Healthineers
Aktie 1.) Dürr Lackieranlagenhersteller profitiert von Aussicht auf Belebung in der Automobilindustrie, Bernstein hebt Kursziel auf 41 Euro und bestätigt mit Outperform! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Dienstag von Bernstein für Dürr. Der Spezialist für Lackieranlagen, fahrerlose Transportsystemen, Beschichtungen von Elektroden, Prüftechnik für Batteriemodule profitiert übergeordnet vom Siegeszug der Elektromobilität. Mit dem kürzlich erfolgten Verkauf von 75% der Anteile der Umweltservice-Sparte an den US-Finanzinvestor...
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