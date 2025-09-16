Aktie 1.) Danone - Lebensmittelmulti dank neuer High-Protein-Produkte auf dem Wachstumspfad, Jefferies hebt auf Buy mit Kursziel 84 Euro Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt von Jefferies für Danone. Dabei wurde die Einstufung von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Dabei rechnen die Analysten bei Danone mit einem nachhaltigen Wachstum, nachdem zuvor Sorgen über die Geschäfte in China und den USA belastet hatten. Danone hat sich zuletzt vor allem durch die Neuausrichtung im Kerngeschäft...