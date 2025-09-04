Aktie 1.) Airbus - Reise-Boom sorgt für prall gefüllte Orderbücher - UBS hebt auf Buy mit Kursziel 220 Euro! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag von der UBS für Airbus! Dabei haben die Analysten die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 180 auf 220 Euro erhöht. Dabei wurde auf die anhaltend starke Nachfrage sowie die verbesserte Versorgungslage verwiesen, zumal Airbus die Lieferkettenprobleme besser im Griff hat. Nach Aussage der UBS liegen die Produktioszahlen über den Erwartungen. Airbus profitiert...