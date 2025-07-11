Stocks in Action: BMW, BNP Paribas, Friedrich Vorwerk, Vossloh, Washtec
Aktie 1.) BMW - Autobauer überrascht trotz Krise mit soliden Absatzzahlen, Deutsche Bank bestätigt nach positiven Aussagen aus dem Pre-Close-Call mit Buy und hebt das Kursziel auf 95 Euro an (Kurspotential: 12%) Im Fokus steht am Freitag die Aktie von BMW. Der Autobauer hatte am Donnerstag solide Absatzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Dabei überraschten die Münchener in Q2 mit einem leichten Absatzplus von 0,4% auf 621.271 Modelle, während man im ersten Halbjahr mit 1.207.388 Fahrzeugen der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce einen...
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