Aktie 1.) Adidas Trendige neue Casual-Designs sorgen für Schwung, Bernstein bestätigt mit Outperform und Kursziel 300 Euro (Kurspotential: 50%) Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt von Bernstein für Adidas. Der Sportartikelhersteller kann sich aktuell trotz des schwierigen Marktumfelds dank trendiger neuer Casual-Designs von der Konkurrenz abheben und punktet mit seiner Terrace-Sneaker-Kollektion (Samba, Gazelle) vor allem bei der jüngeren zahlungskräftigen Kundschaft. Bernstein hat die Einstufung mit "Outperform" bestätigt und sieht...