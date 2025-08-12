Stocks in Action USA: Mercury Systems (MRCY), AST SpaceMobile (ASTS), BigBear.ai (BBAI)
Mercury Systems (MRCY) überrascht mit Rekordergebnissen – Aktie springt zweistellig! Die Aktien von Mercury Systems legen kräftig zu, nachdem der US-Spezialist für Luft- und Raumfahrttechnologie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 deutlich besser abgeschnitten hat als von Analysten erwartet. Der Umsatz steigt im Quartal, das am 27. Juni endete, um 9,9 % auf 273,1 Mio. USD und übertrifft damit die Konsensschätzung von 244 Mio. USD klar. Der bereinigte Gewinn klettert auf 0,47 USD je Aktie – mehr als doppelt so hoch wie die...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Deutsche Top-Picks 2026: Diese 5 Konzerne starten jetzt durch
Wer Chancen auf attraktive Kursgewinne sucht, muss nicht zwangsläufig in die USA blicken – oder überhaupt über die Landesgrenze hinweg. Auch hier...
Massiver Wachstumsausblick begeistert! Applied Materials fegt Bedenken vom Tisch und surft KI-Welle!
Die KI-Revolution braucht Hardware und Applied Materials (AMAT) liefert das Fundament. Mit einem nachbörslichen Kursfeuerwerk von über 13 % fegt der...
Arista Networks hebt Wachstumsprognose auf 25 % an – KI-Erlöse sollen sich 2026 mehr als verdoppeln!
Arista Networks (ANET) will mit offenen Ethernet-Technologien den Goldstandard für die Vernetzung von KI-Clustern in Rechenzentren setzen. Mit über 150...