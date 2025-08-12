Mercury Systems (MRCY) überrascht mit Rekordergebnissen – Aktie springt zweistellig! Die Aktien von Mercury Systems legen kräftig zu, nachdem der US-Spezialist für Luft- und Raumfahrttechnologie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 deutlich besser abgeschnitten hat als von Analysten erwartet. Der Umsatz steigt im Quartal, das am 27. Juni endete, um 9,9 % auf 273,1 Mio. USD und übertrifft damit die Konsensschätzung von 244 Mio. USD klar. Der bereinigte Gewinn klettert auf 0,47 USD je Aktie – mehr als doppelt so hoch wie die...