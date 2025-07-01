Las Vegas Sands (LVS) - Macaus Glücksspielsektor im Aufwind: Casino-Betreiber feiern starken Juni! Die Glücksspielmetropole Macau meldet einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen im Juni 2025, was den Aktienkursen von großen Casino-Betreibern in den USA Auftrieb verleiht. Die Bruttospielerträge (GGR) in Macau erreichten im Juni 21,1 Mrd. Patacas (etwa 2,61 Mrd. USD), was einem Zuwachs von 19 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen vieler Analysten, die mit einem geringeren Wachstum rechneten....