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tz-plus Stocks in Action USA: Kratos Defense, Astronics, Levi Strauss

Leonid Kulikov
L. Kulikov
Lesedauer: 4 Minuten

US-Verteidigungsministerium beschleunigt Drohnenproduktion – Aktien von AeroVironment, Kratos und Red Cat steigen stark! Die Aktien mehrerer Drohnenhersteller  legen am Freitag deutlich zu, nachdem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth laut Medienberichten eine umfassende Beschleunigung der Drohnenproduktion angeordnet hat. AeroVironment (AVAV) , Kratos Defense (KTOS) und Red Cat (RCAT)  legen teilweise zweistellig zu. Hintergrund ist ein Strategiepapier, in dem Hegseth erklärt, "die bürokratischen Handschuhe auszuziehen", um gegenüber...

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