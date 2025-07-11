US-Verteidigungsministerium beschleunigt Drohnenproduktion – Aktien von AeroVironment, Kratos und Red Cat steigen stark! Die Aktien mehrerer Drohnenhersteller legen am Freitag deutlich zu, nachdem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth laut Medienberichten eine umfassende Beschleunigung der Drohnenproduktion angeordnet hat. AeroVironment (AVAV) , Kratos Defense (KTOS) und Red Cat (RCAT) legen teilweise zweistellig zu. Hintergrund ist ein Strategiepapier, in dem Hegseth erklärt, "die bürokratischen Handschuhe auszuziehen", um gegenüber...