Greenbrier (GBX) überrascht positiv: Starke Q3-Zahlen und verbesserte Margenprognose treiben Aktie zweistellig! Der US-amerikanische Schienenfahrzeughersteller Greenbrier Companies (GBX) hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres ein überzeugendes Ergebnis vorgelegt und damit die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn stieg auf 60,1 Mio. USD bzw. 1,86 USD je Aktie, nach 56,1 Mio. USD bzw. 1,69 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 11 % auf 842,7 Mio. USD zu. Damit gelang es dem Unternehmen bereits im siebten Quartal in Folge,...