Alphabets Google (GOOGL) bringt KI-Videomodell Veo 3 weltweit an den Start – Meilenstein für kreative Anwendungen! Google hebt die Grenzen der KI-gestützten Content-Erstellung erneut auf ein neues Niveau: Mit der weltweiten Einführung des neuen Videogenerierungsmodells Veo 3 erweitert der Tech-Gigant sein Gemini-Angebot entscheidend. Ab sofort steht das Tool Nutzern in 159 Ländern zur Verfügung – darunter Indien, Indonesien und sämtliche EU-Staaten. Mitglieder des kostenpflichtigen Gemini-Pro-Plans (19,99 USD pro Monat, erster Monat...