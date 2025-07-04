Swiss Life: Stabilität mit Tradition seit 1857
Swiss Life Holding AG zählt zu den führenden Versicherungskonzernen Europas – mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1857 zurückreichen. Aus dem Herzen Zürichs bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden in der Schweiz, Frankreich und Deutschland ein vielseitiges Produktportfolio: von Lebens‑ und Rentenversicherungen über Unfall‑ und Krankenschutz bis hin zu Fonds und maßgeschneiderten Vorsorgelösungen für Unternehmen. Aktuell verwaltet Swiss Life ein Vermögen im dreistelligen Milliardenbereich und blickt auf eine erfreuliche...
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