SouthState wird umgeschichtet: Was hinter dem Volumenschub steckt
SouthState ist eine regional verwurzelte US-Bank mit Hauptsitz in Florida, die sich in den letzten Jahren durch gezielte Übernahmen zu einem bedeutenden Finanzinstitut im Südosten der Vereinigten Staaten entwickelt hat. Das Unternehmen betreibt Hunderte von Filialen in mehreren Bundesstaaten und konzentriert sich auf klassische Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Besonders stark ist SouthState im Mittelstandssegment vertreten, wo sie durch persönliche Betreuung und regionale Nähe punktet. Jüngst sorgte die Fusion mit einem...
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