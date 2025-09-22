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Siltronic Watchlist

tz-plus Siltronic: KI-Boom sorgt für langfristig steigende Nachfrage nach 300-mm-Wafern

Thorsten Reich
T. Reich
Lesedauer: 2 Minuten

Siltronic AG mit Sitz in München zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochreinen Siliziumwafern, die als essenzielle Grundlage für die Halbleiterindustrie dienen. Die Produkte des Unternehmens kommen in nahezu allen Bereichen moderner Elektronik zum Einsatz – von Smartphones und Computern über Fahrzeuge bis hin zu Anwendungen in der Industrie und der Energietechnik. Siltronic profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach leistungsfähigen Chips, ist jedoch zugleich stark von den Schwankungen des globalen Halbleitermarktes abhängig,...

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