PTC ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz in Boston, das sich auf Lösungen für Produktentwicklung und industrielle Digitalisierung spezialisiert hat. Im Zentrum stehen Plattformen wie Creo für CAD-Design, Windchill für Produktlebenszyklusmanagement (PLM) und ThingWorx für das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Vor allem in der Fertigungsindustrie ermöglicht PTC damit die nahtlose Verbindung physischer Produkte mit digitalen Zwillingen – ein Ansatz, der Unternehmen hilft, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken...