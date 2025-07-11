PTC im Visier: Autodesk plant milliardenschweren Angriff auf den CAD-Markt
PTC ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz in Boston, das sich auf Lösungen für Produktentwicklung und industrielle Digitalisierung spezialisiert hat. Im Zentrum stehen Plattformen wie Creo für CAD-Design, Windchill für Produktlebenszyklusmanagement (PLM) und ThingWorx für das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Vor allem in der Fertigungsindustrie ermöglicht PTC damit die nahtlose Verbindung physischer Produkte mit digitalen Zwillingen – ein Ansatz, der Unternehmen hilft, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken...
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