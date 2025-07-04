J.M. Smucker gehört zu den traditionsreichen Lebensmittelherstellern in den USA und ist vor allem für seine Konfitüren, Erdnussbutter und Kaffeemarken wie Folgers und Dunkin’ bekannt. Das Unternehmen verfolgt seit Jahren eine Strategie, die auf starke Marken, breite Distribution und gezielte Zukäufe setzt. Inzwischen umfasst das Portfolio auch Haustierprodukte und Snacks – Segmente, die sich als wachstumsstark erweisen. Smucker profitiert von seiner hohen Präsenz im US-Einzelhandel und dem Trend zu heimischen Komfortlebensmitteln. Gleichzeitig...