Envista Holdings ist ein weltweit tätiger Anbieter zahnmedizinischer Lösungen, der mit einem breiten Portfolio an Marken wie Nobel Biocare, Ormco und Kerr nahezu alle Bereiche der modernen Zahnheilkunde abdeckt. Das Unternehmen beliefert Zahnarztpraxen, Kieferorthopäden und Labore mit innovativen Produkten für Diagnostik, Behandlung und Nachsorge. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Technologie, sondern auch auf praxisnaher Unterstützung – etwa durch Fortbildungsangebote oder integrierte Softwarelösungen. Mit einer Präsenz in über 100...