Liebe Leser, heute schrieb ich für unser Megatrend Frühwarnsystem über SoFi Technologies, ein Unternehmen, welches man in erster Linie mit dem FinTech-Trend in Verbindung bringt. Der neu aufgelegte KI-Agenten-ETF schafft nun jedoch auch immense Umsatzpotenziale im Megatrend KI. Ich fragte mich deshalb, in welchen Branchen es ebenfalls große KI-Potenziale geben könnte, die man als Anleger nicht sofort im Blick hat. Bei NVIDIA und Microsoft denkt jeder sofort an KI, aber bei näherer Betrachtung bieten sich auch für innovative Unternehmen...