Columbia Banking System: Das neue Schwergewicht der US-Westküste
Columbia Banking System ist die Muttergesellschaft der Columbia Bank, einer regionalen Bank mit Schwerpunkt im Nordwesten der USA. Nach der Fusion mit Umpqua Holdings im Jahr 2023 zählt das Institut zu den größeren Playern unter den Regionalbanken an der US-Westküste. Columbia bedient sowohl Privat- als auch Geschäftskunden mit klassischen Bankdienstleistungen wie Krediten, Einlagenprodukten und Vermögensverwaltung. Der Fokus liegt auf stabilen Kundenbeziehungen im Mittelstand, wobei auch der Bereich Gewerbeimmobilien eine wichtige Rolle spielt....
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