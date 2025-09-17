Apartment Investment and Management sieht im Aktienkurs nicht den wahren Wert seiner Immobilien
Apartment Investment and Management Company (Aimco) gehört zu den größeren US-Immobiliengesellschaften mit Fokus auf den Wohnungsmarkt. Das Unternehmen entwickelt, besitzt und verwaltet Apartmentanlagen in städtischen Lagen, vor allem in wachstumsstarken Ballungsräumen. Dabei kombiniert Aimco den klassischen Vermietungsbetrieb mit Projektentwicklungen, bei denen bestehende Immobilien modernisiert oder neue Objekte in attraktiven Lagen errichtet werden. Durch diese Strategie schafft das Unternehmen nicht nur stabile Mieteinnahmen, sondern auch...
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