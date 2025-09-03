5 konservative Trend-Aktien mit attraktiver Dividende
Liebe Leser, nachdem ich Ihnen gestern Dividendentitel mit einem starken Dividendenwachstum vorgestellt habe, möchte ich Ihnen heute unser Screening-Konzept "Conservative Trend-Following" näherbringen. Der Ansatz zielt darauf ab, sichere und konservative Aktien zu identifizieren, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Dazu werden zunächst alle Werte aussortiert, die in den letzten zwölf Monaten schwach gelaufen sind. Aus den verbleibenden Aktien werden anschließend diejenigen bevorzugt, die sich durch geringe Kursschwankungen und eine...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rüstung, Raketen, Raumfahrt: Diese US‑Titel profitieren vom neuen Sicherheitszeitalter!
Die eskalierende Sicherheitslage im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität der Großmächte haben die US‑Rüstungsbranche in den Fokus der Anleger...
Marvell Technology verdoppelt Geschäft mit KI-Beschleunigern – Umsatz explodiert bis 2028 auf 15 Mrd. USD!
Marvell konnte das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahr 2026 verdoppeln. Verbindungs-, Switching- und Speicherprodukte tragen...
Expedia Group (EXPE) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft und B2B-Boom entfesseln neues Kurspotenzial - KGV sinkt auf attraktive 12,8!
Neue Partnerschaft mit PredictHQ: Integration von prädiktiver Nachfrage-Intelligenz verbessert Prognosen für Hotelpartner massiv. Starkes B2B-Wachstum:...