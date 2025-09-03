Liebe Leser, nachdem ich Ihnen gestern Dividendentitel mit einem starken Dividendenwachstum vorgestellt habe, möchte ich Ihnen heute unser Screening-Konzept "Conservative Trend-Following" näherbringen. Der Ansatz zielt darauf ab, sichere und konservative Aktien zu identifizieren, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Dazu werden zunächst alle Werte aussortiert, die in den letzten zwölf Monaten schwach gelaufen sind. Aus den verbleibenden Aktien werden anschließend diejenigen bevorzugt, die sich durch geringe Kursschwankungen und eine...