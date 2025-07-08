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2G energy Watchlist
2G energy
   

Wasserstoffpläne der Regierung und KI-Boom: Doppelte Chance für 2G Energy!

Das Auftragspotenzial in den nächsten Jahren könnte unterschätzt sein, wenn mehr Rechenzentrums-Betreiber auf dezentrale Lösungen setzen.
Jörg Meyer
Jörg Meyer
J. Meyer
Lesedauer: 1 Minute

Die Aktie von 2G Energy (i) könnte aus meiner Sicht vor dem Ende der Konsolidierung stehen. Dafür gibt es zwei Gründe. 1.) Am 08.07.2025 vermeldeten Nachrichtenagenturen die Bundesregierung will den Wasserstoff-Ausbau deutlich beschleunigen. Wenn aber noch nicht der gesamte Wasserstoff sofort verbraucht werden kann, könnte dieser mittels der Wasserstoff-BHKWs von 2G zu Strom und Wärme umgewandelt werden. 2.) In den USA aber auch in Europa werden in den kommenden Jahren mehr KI-Rechenzentren entstehen. Der enorme Energieverbrauch dürfte...

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