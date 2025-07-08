Wasserstoffpläne der Regierung und KI-Boom: Doppelte Chance für 2G Energy!
Die Aktie von 2G Energy (i) könnte aus meiner Sicht vor dem Ende der Konsolidierung stehen. Dafür gibt es zwei Gründe. 1.) Am 08.07.2025 vermeldeten Nachrichtenagenturen die Bundesregierung will den Wasserstoff-Ausbau deutlich beschleunigen. Wenn aber noch nicht der gesamte Wasserstoff sofort verbraucht werden kann, könnte dieser mittels der Wasserstoff-BHKWs von 2G zu Strom und Wärme umgewandelt werden. 2.) In den USA aber auch in Europa werden in den kommenden Jahren mehr KI-Rechenzentren entstehen. Der enorme Energieverbrauch dürfte...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Der Phönix-Moment! Oracle erobert mit KI-Agenten, Energie-Deals und Rekordzahlen die Börse zurück!
Nach einem dramatischen Kurssturz und wachsenden Sorgen um teure KI-Investitionen schrieben viele Analysten Oracle (ORCL) bereits ab. Doch der Technologie-Dino...
Licht, Speicher, Strom: Die heimlichen Profiteure des KI-Booms!
Die KI-Revolution treibt derzeit nicht nur Schwergewichte wie NVIDIA und Co., sondern vor allem jene Infrastrukturunternehmen, die Licht, Speicher und...
Amazon: Der Bull-Case einer Rally auf 400 USD verstärkt sich. Drei Gründe!
Amazon (i) ist einer der größten Gewinner von KI und Physical AI in den nächsten Jahren, der nun auch im Weltraum-Bereich an Fahrt aufnehmen wird. Bis...