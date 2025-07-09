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Hormel Foods Watchlist
Hormel Foods
   

Warum Hormel Foods für langfristige Anleger trotz der Kursschwäche interessant sein könnte

Hormel ist eine defensive Dividendenwachstumsaktie mit einer Rendite von 3,8 % und 59 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen. Ideal für zuverlässige, steigende Erträge.
David Engelhardt
David Engelhardt
D. Engelhardt
Lesedauer: 1 Minute

Hormel Foods befindet sich zweifellos in einer schwierigen Phase. Die Herausforderungen sind vielfältig: gestiegene Kosten können nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden, die Vogelgrippe hält an, die Erholung in China verläuft schleppend und die Integration der Planters-Übernahme verläuft stockend. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt es gute Gründe, warum Hormel Foods für langfristig orientierte Dividendeninvestoren einen genaueren Blick wert ist. Das Unternehmen ist ein führender Akteur in der Fleischverarbeitungsbranche...

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