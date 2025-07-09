Warum Hormel Foods für langfristige Anleger trotz der Kursschwäche interessant sein könnte
Hormel Foods befindet sich zweifellos in einer schwierigen Phase. Die Herausforderungen sind vielfältig: gestiegene Kosten können nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden, die Vogelgrippe hält an, die Erholung in China verläuft schleppend und die Integration der Planters-Übernahme verläuft stockend. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt es gute Gründe, warum Hormel Foods für langfristig orientierte Dividendeninvestoren einen genaueren Blick wert ist. Das Unternehmen ist ein führender Akteur in der Fleischverarbeitungsbranche...
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