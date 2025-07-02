Warum die Meta-Aktie auf über 1.000 USD steigen könnte – Zwei starke Argumente
Meta Platforms gehört zu den innovativsten und zugleich unterschätztesten Unternehmen im Tech-Sektor. Als überzeugter Aktionär zählt die Meta-Aktie zu den größten Positionen in meinem Portfolio. Meine These: Die Kombination aus der bevorstehenden Monetarisierung von WhatsApp und massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz könnte Meta in eine völlig neue Bewertungsklasse katapultieren. Zwei Gründe, warum ich einen Kurs von über 1.000 USD für realistisch halte: 1. Die Monetarisierung von WhatsApp birgt gewaltiges Umsatzpotenzial...
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