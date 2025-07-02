Warum die Meta-Aktie auf über 1.000 USD steigen könnte – Zwei starke Argumente

Ich bin begeisterter Meta-Aktionär. Die Aktie zählt zu den größten Positionen in meinem Portfolio.

Meine These ist, dass die Monetarisierung von WhatsApp ein zusätzliches Umsatzpotenzial von über 72 Mrd. USD für den Meta-Konzern bedeutet.