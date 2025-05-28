Trading-Room
Dell Technologies Watchlist
Dell Technologies
   

Warum Dell in meiner Watchlist nun ganz nach oben rückt!

Meiner Ansicht nach ist Dell zwei Gründen spannend: 1) die strategische Verlagerung hin zum ISG-Geschäftsmodell und 2) die Dynamik im CSG-Segment.
David Engelhardt
David Engelhardt
D. Engelhardt
Lesedauer: 1 Minute

Dell Technologies (NYSE: DELL) ist in der Computerhardwarebranche tätig und hat sich erfolgreich auf den Markt für KI-Infrastrukturen ausgeweitet. Die beiden wichtigsten Segmente des Unternehmens sind die Infrastructure Solutions Group (ISG) und die Client Solutions Group (CSG). Das ISG-Segment spezialisiert sich auf Rechenzentrumslösungen und KI-optimierte Datenspeicherserver, während das CSG-Segment Marken-PCs, Laptops, Notebooks und Desktops beinhaltet. Investoren blieben aufgrund des rückläufigen Umsatzwachstums im CSG-Segment in den letzten...

