Wachstumsperle aus dem Kosmetikbereich! e.l.f. Beauty bündelt Social Media, Sport & Smart Pricing zur Marktmacht!

Skalierbares Modell durch soziale Medien und Regalplätzen in den Geschäften plus Hebel durch rhode – das sollte verlässlicher Wachstumstreibstoff sein!

Meiner Meinung nach liefert e.l.f. Beauty die Blaupause für eine moderne Beauty-Wachstumsstory. Zugängliche Preise, saubere und vegane Produktqualität und ein Social-Media-Motor, der TikTok-Trends blitzschnell in Verkaufszahlen übersetzt. Das Marken-Ökosystem aus e.l.f. Cosmetics, e.l.f. Skin, Naturium und neuerdings auch Hailey Biebers rhode wirkt wie ein Portfolio aus viralen Hitmachern mit klarer Community-DNA. An der 1 Mrd. USD schweren Übernahme von rhode begeistert mich die sofortige Umsatzgenerierung. Der Rollout bei Sephora startete...