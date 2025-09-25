Wachstumsperle aus dem Kosmetikbereich! e.l.f. Beauty bündelt Social Media, Sport & Smart Pricing zur Marktmacht!
Meiner Meinung nach liefert e.l.f. Beauty die Blaupause für eine moderne Beauty-Wachstumsstory. Zugängliche Preise, saubere und vegane Produktqualität und ein Social-Media-Motor, der TikTok-Trends blitzschnell in Verkaufszahlen übersetzt. Das Marken-Ökosystem aus e.l.f. Cosmetics, e.l.f. Skin, Naturium und neuerdings auch Hailey Biebers rhode wirkt wie ein Portfolio aus viralen Hitmachern mit klarer Community-DNA. An der 1 Mrd. USD schweren Übernahme von rhode begeistert mich die sofortige Umsatzgenerierung. Der Rollout bei Sephora startete...
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