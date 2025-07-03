Verve Group SE: Über 350 neue Großkunden wurden für Lösungen mit zielgerichteter Werbung ohne Cookies oder IDFA begeistert!

Die Verve Group SE (i.) hat sich mit einer Werbesoftware-Plattform darauf spezialisiert, zielgerichtete Werbung zu ermöglichen, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA (Identifier for Advertisers) angewiesen zu sein. Darüber hinaus fördert die Plattform die direkte Interaktion zwischen Werbetreibenden und Publishern, wobei Zwischenhändler für mehr Effizienz eliminiert werden. Im 1. Quartal konnte der Konzern dabei über 350 neue große Softwarekunden gewinnen. Marktanteilsgewinne und der Ausbau der EBITDA-Marge haben wiederum dazu beigetragen,...