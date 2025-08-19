Nachdem der Sell Out verarbeitet wurde, dürften die Anleger nun die attraktive Bewertung mit dem Expansionspotenzial in den USA in den Fokus rücken!

Die Verve Group SE (i.) musste kürzlich die Jahresprognose senken. Demnach soll der Nettoumsatz in diesem Geschäftsjahr zwischen 485 Mio. und 515 Mio. Euro liegen, nachdem zuvor 530 Mio. bis 565 Mio. Euro anvisiert wurden. Das bereinigte EBITDA wird nun zwischen 125 Mio. und 140 Mio. Euro erwartet, nachdem zuvor 155 Mio. bis 175 Mio. Euro in Aussicht gestellt wurden. Die Prognosesenkung wurde auf dem Kapitalmarkttag am 19. August gut aufgeschlüsselt. Sie ist überwiegend auf Sondereffekte für die einmalige Plattformvereinheitlichung und die...