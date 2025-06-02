Texas Roadhouse: Qualitätsaktie mit Einstiegschance

Das KGV liegt mit 30,2 mehr als 45 % unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre. Eine seltene Gelegenheit bei einer bewährten Wachstumsaktie.

Die Steakhauskette Texas Roadhouse (NASDAQ: TXRH) steht exemplarisch für das, was eine langfristig erfolgreiche Aktie ausmacht: Ein starkes, bewährtes Geschäftsmodell unter dem "Managing Partner"-Konzept, gepaart mit nachhaltigem Wachstum und einer klaren Positionierung am Markt (große Portionen zu kleinen Preisen). Trotz kurzfristigem Margendruck durch Inflation und Löhne wächst das Unternehmen operativ weiter, hält am Wertversprechen fest und investiert strategisch in Effizienz und Expansion.