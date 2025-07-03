Tesla schwächelt – Xpeng steht bereit!
Ich denke, im europäischen E-Automarkt entsteht eine strategische Lücke. Das Tesla Model Y – das beliebteste Elektroauto der Welt – verliert spürbar an Strahlkraft. Besonders in Europa hat die Marke durch Elon Musks politisches Auftreten an Ansehen eingebüßt. Genau hier bietet sich für Xpeng eine echte Chance. Die chinesische Marke bringt mit dem neuen Xpeng G7 ein Modell auf den Markt, das dem Model Y zwar ähnlich sieht, aber einen eigenständigen, technologisch ambitionierten Weg geht. In China provoziert man mit dem Slogan "Y...
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