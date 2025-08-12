Trading-Room
Tencent Music Entertainment (TME) – Starke Quartalszahlen zeigen erfolgreiche Transformation zum diversifizierten Musik-Ökosystem!

TME transformiert sich erfolgreich vom Streaming-Anbieter zum integrierten Musik-Ökosystem mit stark steigenden Margen!
Mit 34,92 Mrd. Yuan Cash und 43,2 % Gewinnwachstum ist TME finanziell bestens für weitere Expansion positioniert!
Leonid Kulikov
Lesedauer: 1 Minute

Als führende Musik-Streaming-Plattform Chinas zeigt Tencent Music Entertainment mit den Q2-Zahlen beeindruckend, wie erfolgreich die Transformation vom reinen Streaming-Anbieter zum diversifizierten Musik-Entertainment-Konzern verläuft. Die Umsatzsteigerung von 17,9 % auf 8,44 Mrd. Yuan (1,18 Mrd. USD) übertraf die Analystenerwartungen deutlich. Besonders erfreulich ist die Gewinnexplosion um 43,2 % auf 2,41 Mrd. Yuan, die zeigt, dass TME operative Effizienz und Skalierungseffekte erfolgreich nutzt. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 44,4...

