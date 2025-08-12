Tencent Music Entertainment (TME) – Starke Quartalszahlen zeigen erfolgreiche Transformation zum diversifizierten Musik-Ökosystem!

Als führende Musik-Streaming-Plattform Chinas zeigt Tencent Music Entertainment mit den Q2-Zahlen beeindruckend, wie erfolgreich die Transformation vom reinen Streaming-Anbieter zum diversifizierten Musik-Entertainment-Konzern verläuft. Die Umsatzsteigerung von 17,9 % auf 8,44 Mrd. Yuan (1,18 Mrd. USD) übertraf die Analystenerwartungen deutlich. Besonders erfreulich ist die Gewinnexplosion um 43,2 % auf 2,41 Mrd. Yuan, die zeigt, dass TME operative Effizienz und Skalierungseffekte erfolgreich nutzt. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 44,4...