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Tapestry Watchlist
Tapestry
   

Ein Mode-Wert mit überzeugendem Momentum

Tapestry kann sich nun voll und ganz auf das Wachstum seiner Kernmarken Coach und Kate Spade konzentrieren, was eine effizientere Ressourcenzuteilung und potenziell höhere Margen verspricht.
David Engelhardt
David Engelhardt
D. Engelhardt
Lesedauer: 1 Minute

apestry (NYSE: TPR) avanciert derzeit zu einer besonders spannenden Aktie im dynamischen Luxus-Einzelhandelssektor. Die jüngsten Finanzzahlen sind ein klares Zeugnis der operativen Stärke: Im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte das Unternehmen Rekordumsätze und übertraf die Gewinnerwartungen deutlich. Das ist nicht nur ein kurzes Aufblitzen, sondern Ergebnis einer wohlüberlegten Strategie. Ein zentraler Pfeiler dieser Entwicklung ist die beeindruckende Neuausrichtung der Marke Coach. Es ist bemerkenswert, wie es Coach gelungen ist,...

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