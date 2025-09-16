Sterling Infrastructure müsste von Rechenzentrumsinvestitionen stark profitieren

Sterling Infrastructure (STRL) ist mit Spezialinfrastrukturdiensten für große und komplexe Bauprojekte ein direkter Profiteur von Investitionen in Halbleiterfabriken und Rechenzentren. Mit einem Auftragsbestand von 2 Mrd. USD ist die zunehmende Projektgröße und -komplexität ein anhaltender Margentreiber. Dabei sieht sich das Unternehmen für einen "Großteil des anstehenden Rechenzentrumskapitals hervorragend aufgestellt". Nach einem Umsatzplus von 21 % sowie einer Nettogewinnsteigerung von 41 % im 2. Quartal notiert die Aktie wieder am Allzeithoch....