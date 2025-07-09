Ripple (XRP) – Banking-Charter-Antrag könnte Krypto-Riesen direkten Fed-Zugang verschaffen und Wettbewerbsvorteile sichern!
I ch in Ripples Banking-Charter-Antrag einen strategischen , aber v. A. rechtzeitigen Positionierungsversuch in einem Zukunftsmarkt, der vor der großen Wachstumsphase steht. Zusammen mit Circle und BitGo nutzt auch Ripple das neue kryptofreundliche regulatorische Umfeld unter der Trump-Administration optimal aus. Besonders beeindruckend ist CEO Brad Garlinghouses Ankündigung, bereits einen Fed-Master-Account beantragt zu haben – das würde Ripple als erstes Krypto-Unternehmen direkten Zugang zu den 24-Stunden-Zahlungsschienen...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Der Phönix-Moment! Oracle erobert mit KI-Agenten, Energie-Deals und Rekordzahlen die Börse zurück!
Nach einem dramatischen Kurssturz und wachsenden Sorgen um teure KI-Investitionen schrieben viele Analysten Oracle (ORCL) bereits ab. Doch der Technologie-Dino...
Licht, Speicher, Strom: Die heimlichen Profiteure des KI-Booms!
Die KI-Revolution treibt derzeit nicht nur Schwergewichte wie NVIDIA und Co., sondern vor allem jene Infrastrukturunternehmen, die Licht, Speicher und...
Amazon: Der Bull-Case einer Rally auf 400 USD verstärkt sich. Drei Gründe!
Amazon (i) ist einer der größten Gewinner von KI und Physical AI in den nächsten Jahren, der nun auch im Weltraum-Bereich an Fahrt aufnehmen wird. Bis...