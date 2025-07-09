Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!

Ripple (XRP) – Banking-Charter-Antrag könnte Krypto-Riesen direkten Fed-Zugang verschaffen und Wettbewerbsvorteile sichern!

Ripples Banking-Charter-Antrag könnte dem Unternehmen als erstem Krypto-Player direkten Fed-Zugang verschaffen und damit einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil sichern!
Leonid Kulikov
Leonid Kulikov
L. Kulikov
Lesedauer: 3 Minuten

I ch in Ripples Banking-Charter-Antrag einen strategischen , aber v. A. rechtzeitigen Positionierungsversuch in einem Zukunftsmarkt, der vor der großen Wachstumsphase steht. Zusammen mit Circle und BitGo nutzt auch Ripple das neue kryptofreundliche regulatorische Umfeld unter der Trump-Administration optimal aus. Besonders beeindruckend ist CEO Brad Garlinghouses Ankündigung, bereits einen Fed-Master-Account beantragt zu haben – das würde Ripple als erstes Krypto-Unternehmen direkten Zugang zu den 24-Stunden-Zahlungsschienen...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Oracle

Der Phönix-Moment! Oracle erobert mit KI-Agenten, Energie-Deals und Rekordzahlen die Börse zurück!

Nach einem dramatischen Kurssturz und wachsenden Sorgen um teure KI-Investitionen schrieben viele Analysten Oracle (ORCL) bereits ab. Doch der Technologie-Dino...

Micron Technology

Licht, Speicher, Strom: Die heimlichen Profiteure des KI-Booms!

Die KI-Revolution  treibt derzeit nicht nur Schwergewichte wie NVIDIA und Co., sondern vor allem jene Infrastrukturunternehmen, die Licht, Speicher und...

Amazon.com

Amazon: Der Bull-Case einer Rally auf 400 USD verstärkt sich. Drei Gründe!

Amazon (i) ist einer der größten Gewinner von KI und Physical AI in den nächsten Jahren, der nun auch im Weltraum-Bereich an Fahrt aufnehmen wird. Bis...