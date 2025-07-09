Ripple (XRP) – Banking-Charter-Antrag könnte Krypto-Riesen direkten Fed-Zugang verschaffen und Wettbewerbsvorteile sichern!

I ch in Ripples Banking-Charter-Antrag einen strategischen , aber v. A. rechtzeitigen Positionierungsversuch in einem Zukunftsmarkt, der vor der großen Wachstumsphase steht. Zusammen mit Circle und BitGo nutzt auch Ripple das neue kryptofreundliche regulatorische Umfeld unter der Trump-Administration optimal aus. Besonders beeindruckend ist CEO Brad Garlinghouses Ankündigung, bereits einen Fed-Master-Account beantragt zu haben – das würde Ripple als erstes Krypto-Unternehmen direkten Zugang zu den 24-Stunden-Zahlungsschienen...