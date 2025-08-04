Trading-Room
Palantir Technologies Watchlist
Palantir Technologies
   

Der KI-Riese festigt seine Dominanz im Milliardengeschäft mit der US-Regierung!

Palantir verwandelt sich vom reinen Regierungsdienstleister zur unverzichtbaren KI-Infrastruktur des US-Militärs – das ist nachhaltige Marktmacht!
Leonid Kulikov
Lesedauer: 1 Minute

Ich sehe i n Palantirs neuem 10-Mrd.-USD-Armeevertrag über zehn Jahre einen möglichen Wendepunkt für das Unternehmen. Dieser Rahmenvertrag konsolidiert 75 bestehende Verträge und eliminiert kostspielige Zwischenhändler – ein strategischer Schachzug, der Palantirs Position als unverzichtbarer Partner der US-Regierung zementiert. Wie die Wedbush-Analysten es richtig formuliert haben: Das Unternehmen befindet sich im "Sweet Spot" der föderalen KI-Ausgabenwelle. Während die kommerzielle Sparte wächst, bleibt die Regierungsarbeit das Fundament....

