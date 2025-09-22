Der seltene Erdmetall-Champion im Zentrum der US-Rohstoffstrategie!
Ich sehe ich bei MP Materials eine außergewöhnliche langfristige Investmentthese. Das Unternehmen profitiert von der strategischen Neuausrichtung der USA im Bereich seltener Erdmetalle – ein Sektor, in dem China bislang dominierte. Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass die US-Regierung mittlerweile faktisch größter Anteilseigner von MP Materials ist, was die strategische Bedeutung des Unternehmens unterstreicht. Die geopolitischen Spannungen mit China haben seltene Erdmetalle zu einem kritischen Rohstoff für die nationale Sicherheit...
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