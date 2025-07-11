Der 4-Billionen-Dollar-Traum wird schon bald zur greifbaren Realität!
Ich sehe Microsoft aktuell in einer außergewöhnlich starken Position, um als zweites Unternehmen nach NVIDIA die magische 4-Billionen-USD-Marke beim Börsenwert zu durchbrechen. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung der Microsoft-Aktie bei 3,71 Billionen USD. Es fehlt nur noch eine Kurssteigerung von knapp 8 %. Die Wedbush-Analysten haben mit ihrem 600-USD-Kursziel und der Outperform-Bewertung meiner Ansicht nach völlig recht. Was mich besonders überzeugt: Über 70 % der Microsoft-Installationsbasis sollen binnen drei Jahren KI-Features nutzen...
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