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Micron Technology Watchlist
Micron Technology
   

Micron (MU) – der Speicherriese auf Rekordkurs dank KI-Boom!

Micron profitiert massiv vom KI-Boom, da die starke Nachfrage nach HBM-Speicherchips das Geschäft und die Marktposition des Unternehmens vorantreibt!
Leonid Kulikov
Leonid Kulikov
L. Kulikov
Lesedauer: 1 Minute

Ich verfolge die Entwicklung von Micron mit weiterhin mit großer Begeisterung. Das Unternehmen hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht die hohen Erwartungen der Analysten nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Die starke Umsatzprognose für das kommende Quartal und die soliden Ergebnisse untermauern, dass Micron einer der größten Profiteure des anhaltenden KI-Booms ist. Insbesondere die starke Nachfrage nach High-Bandwidth Memory (HBM), einem zentralen Baustein für KI-Systeme, treibt das Geschäft an. Mir gefällt, wie Micron sich strategisch...

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