Fünf Gründe, warum ich noch deutliches Aufwärtspotenzial in den 30 Euro-Bereich sehe!
Für die Aktie von Kontron (i) sehe ich auf mittelfristige Sicht noch deutliches Aufwärtspotenzial in den Bereich von 30 Euro. Die Gründe dafür sind: 1.) IoT-Netze sorgen dafür, dass die KI-Systeme mehr Daten von den Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen sammeln können. Folglich werden die Embedded Computer sowie Vernetzungslösungen von Kontron an Bedeutung gewinnen. 2.) Kontron ist bei Megatrends wie den höheren Verteidigungsausgaben sowie den Investitionen in die Schiene dabei. Für den Rüstungssektor liefert man zur Digitalisierung und...
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