Kion: KI entfacht eine Investitionswelle in Lagerautomatisierung ab 2026. Dieser Value-Stock mit 12er KGV ist ein Gewinner!
Die rasanten Fortschritte von KI und der Einzug in den Alltag beschleunigen auch den Übergang zur Robotik. Die Folge wird sein, dass vollautomatisierte Lager – sogenannten Light-Out-Lager – sich schneller durchsetzen. Das zeigt sich bei Amazon deutlich, bei denen schon über 1 Mio. Roboter vs. 1,56 Mio. Menschen arbeiten. Bald werden es mehrheitlich Roboter sein, mit deren Hilfe der Warenumschlag beschleunigt wird. In diesem Zusammenhang erregt eine neue Studie vom UBS Evidence Lab Aufmerksamkeit. Denn wegen dem technologischen Fortschritt...
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Amazon: Die vier wichtigsten Statements aus dem Aktionärsbrief von CEO Andy Jassy!
Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der...
Titanen-Schmiede der KI! Applied Materials beweist mit neuen Chipherstellungssystemen seine atomare Macht!
Während die Welt nach immer gigantischerer Rechenleistung für Künstliche Intelligenz hungert, hält ein Unternehmen die Schlüssel zur Zukunft in der...
Der Befreiungsschlag für Meta! Muse Spark greift nach der KI-Krone und elektrisiert die Wall Street!
Nach milliardenschweren Investitionen und einem radikalen Strategiewechsel meldet sich Meta Plaforms (i)(META) im globalen KI-Wettlauf eindrucksvoll zurück....