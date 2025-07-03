Kion: KI entfacht eine Investitionswelle in Lagerautomatisierung ab 2026. Dieser Value-Stock mit 12er KGV ist ein Gewinner!

Die rasanten Fortschritte von KI und der Einzug in den Alltag beschleunigen auch den Übergang zur Robotik. Die Folge wird sein, dass vollautomatisierte Lager – sogenannten Light-Out-Lager – sich schneller durchsetzen. Das zeigt sich bei Amazon deutlich, bei denen schon über 1 Mio. Roboter vs. 1,56 Mio. Menschen arbeiten. Bald werden es mehrheitlich Roboter sein, mit deren Hilfe der Warenumschlag beschleunigt wird. In diesem Zusammenhang erregt eine neue Studie vom UBS Evidence Lab Aufmerksamkeit. Denn wegen dem technologischen Fortschritt...