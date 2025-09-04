Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Siemens Healthineers Watchlist
Siemens Healthineers
   

KI im Gesundheitswesen: Siemens Healthineers könnte dank „Sherlock“ zum großen Gewinner aufsteigen!

KI wird im Gesundheitswesen zu deutlich besseren Behandlungen führen. Radiologische Prozesse werden früher Krebs aufspüren dank KI!
Jörg Meyer
Jörg Meyer
J. Meyer
Lesedauer: 2 Minuten

Im Gesundheitswesen wird KI für Disruption sorgen, indem neue Medikamente schneller entwickelt, Krankheiten wie Krebs besser geheilt und die Dokumentationsprozesse für ärztliches Personal automatisiert werden. Ein Beispiel für den Einsatz von KI sind radiologische Prozesse, wo mittels vieler Bilder die KI selbst Krebs aufspüren kann. Teilweise gelingt das früher, als durch die Ärzte. Wenn  Ärzte keine Läsion finden und die KI auch nicht, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass kein Krebs vorhanden ist. Radiologische Geräte...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Lockheed Martin

Rüstung, Raketen, Raumfahrt: Diese US‑Titel profitieren vom neuen Sicherheitszeitalter!

Die eskalierende Sicherheitslage im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität der Großmächte haben die US‑Rüstungsbranche in den Fokus der Anleger...

Marvell Technology Group

Marvell Technology verdoppelt Geschäft mit KI-Beschleunigern – Umsatz explodiert bis 2028 auf 15 Mrd. USD!

Marvell konnte das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahr 2026 verdoppeln. Verbindungs-, Switching- und Speicherprodukte tragen...

Hims & Hers Health

Vom Gejagten zum Partner! Möglicher Mega-Deal mit Novo Nordisk zündet Kursfeuerwerk bei Hims & Hers!

Nach massivem Druck der US-Behörden und drohenden Patentklagen stand das lukrative Geschäft mit Abnahmepräparaten bei Hims & Hers (HIMS) auf der...