KI im Gesundheitswesen: Siemens Healthineers könnte dank „Sherlock“ zum großen Gewinner aufsteigen!

Im Gesundheitswesen wird KI für Disruption sorgen, indem neue Medikamente schneller entwickelt, Krankheiten wie Krebs besser geheilt und die Dokumentationsprozesse für ärztliches Personal automatisiert werden. Ein Beispiel für den Einsatz von KI sind radiologische Prozesse, wo mittels vieler Bilder die KI selbst Krebs aufspüren kann. Teilweise gelingt das früher, als durch die Ärzte. Wenn Ärzte keine Läsion finden und die KI auch nicht, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass kein Krebs vorhanden ist. Radiologische Geräte...