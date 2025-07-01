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Hewlett Packard Enterprise Watchlist
Hewlett Packard Enterprise
   

Die Fusion mit Juniper Networks dürfte näher rücken!

Die geplante Fusion mit Juniper Networks könnte Potenzial für Synergieeffekte und neue Expansionsmöglichkeiten bieten!
Marvin Herzberger
Marvin Herzberger
M. Herzberger
Lesedauer: 1 Minute

Hewlett Packard Enterprise (HPE) (i.) ist ein Tech-Value-Titel, welcher von einer starken KI-Nachfrage profitiert. Der Konzern befindet sich im Wandel und hat die Probleme im Servergeschäft gelöst. Spannend ist dabei auch, dass man die operative Marge von 5,6 % bis zum Ende des Geschäftsjahres auf 10 % steigern will und der KI-Auftragsbestand auf 3,2 Mrd. USD angestiegen ist. Am 30. Juni gab es dann einen neuen positiven Impuls. So hat das US-Justizministerium seine Klage gegen HPE beigelegt. Diese Einigung ebnet den Weg für die geplante Fusion...

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