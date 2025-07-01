Hewlett Packard Enterprise (HPE) (i.) ist ein Tech-Value-Titel, welcher von einer starken KI-Nachfrage profitiert. Der Konzern befindet sich im Wandel und hat die Probleme im Servergeschäft gelöst. Spannend ist dabei auch, dass man die operative Marge von 5,6 % bis zum Ende des Geschäftsjahres auf 10 % steigern will und der KI-Auftragsbestand auf 3,2 Mrd. USD angestiegen ist. Am 30. Juni gab es dann einen neuen positiven Impuls. So hat das US-Justizministerium seine Klage gegen HPE beigelegt. Diese Einigung ebnet den Weg für die geplante Fusion...