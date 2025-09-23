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Halbleiter-Equipment-Hersteller Applied Materials und Lam Research – Die stillen Gewinner der NVIDIA-OpenAI-Allianz!

AMAT und LRCX sind die direkten Profiteure der KI-Revolution – ohne ihre Equipment-Technologie kann keine GPU produziert werden!
Leonid Kulikov
Leonid Kulikov
L. Kulikov
Lesedauer: 1 Minute

Ich sehe in der spektakulären 100-Mrd.-USD-Partnerschaft zwischen NVIDIA und OpenAI einen enormen Katalysator für die Halbleiter-Equipment-Branche, der Applied Materials und Lam Research zu den großen Gewinnern machen wird. Diese Jahrhundert-Allianz plant den Aufbau von mindestens zehn Gigawatt NVIDIA-Systemen – das entspricht der Deployment von 4-5 Mio. GPUs, eine schiere unvorstellbare Menge an Rechenpower. Diese gewaltige Hardware-Expansion erfordert eine massive Erweiterung der Fertigungskapazitäten bei Foundries wie TSMC und Samsung,...

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