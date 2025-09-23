Halbleiter-Equipment-Hersteller Applied Materials und Lam Research – Die stillen Gewinner der NVIDIA-OpenAI-Allianz!

Ich sehe in der spektakulären 100-Mrd.-USD-Partnerschaft zwischen NVIDIA und OpenAI einen enormen Katalysator für die Halbleiter-Equipment-Branche, der Applied Materials und Lam Research zu den großen Gewinnern machen wird. Diese Jahrhundert-Allianz plant den Aufbau von mindestens zehn Gigawatt NVIDIA-Systemen – das entspricht der Deployment von 4-5 Mio. GPUs, eine schiere unvorstellbare Menge an Rechenpower. Diese gewaltige Hardware-Expansion erfordert eine massive Erweiterung der Fertigungskapazitäten bei Foundries wie TSMC und Samsung,...