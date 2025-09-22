Digitalisierung treibt den Netzausbau an!
Ericsson hat sich als einer der führenden Anbieter im Bereich der Telekommunikationsausrüstung am Markt etabliert. Die Aussichten für steigende Infrastrukturinvestitionen bieten dem Konzern einen starken Rückenwind. Der globale 5G-Ausbau ist zwar in einigen Regionen, wie Indien, in eine reifere Phase eingetreten, jedoch steht der massive Rollout in anderen Märkten, insbesondere in Nordamerika und Europa, noch bevor oder wird intensiviert. Obendrein laufen bereits intensive Forschung und Entwicklung im Bereich 6G, was wiederum die langfristige...
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