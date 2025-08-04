Biotechnologiekonzerne können derzeit wieder vermehrt Kaufinteresse der Investoren auf sich ziehen. Insbesondere jene Titel, welche entweder bereits über zugelassene Medikamente verfügen oder jene, welche sich mit aussichtsreichen Verfahren oder bei komplexen Erkrankungen positioniert haben. In diesem Zusammenhang kann die Axsome Therapeutics Inc. (AXSM) am 04. August nach der Präsentation des Q2-Berichts auf sich aufmerksam machen. Der Konzern meldete, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72,1 % auf 150,04 Mio. USD gesteigert...