Anglo American: Ein Kupferriese im Aufwind?
Die jüngste Ankündigung der Fusion von Anglo American mit Teck Resources hat die Finanzwelt aufhorchen lassen. Dieser Zusammenschluss, der einen Kupfergiganten mit einem kombinierten Marktwert von über 53 Mrd. USD schafft, könnte Anglo American für Investoren besonders interessant machen. Einer der Haupttreiber ist die gesteigerte Fokussierung auf Kupfer. Die Nachfrage nach diesem Metall ist aktuell enorm, angetrieben durch die weltweite Energiewende. Kupfer ist ein unverzichtbarer Baustein für erneuerbare Energien wie Windkraft- und Solaranlagen,...
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