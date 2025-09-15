Amgen: Ein attraktives Investment in einem unsicheren Markt

Inmitten der Turbulenzen an den Finanzmärkten suchen Anleger nach stabilen, aber dennoch wachstumsstarken Unternehmen. Die Aktie des Biopharma-Riesen Amgen (i) könnte hier eine interessante Option sein. Mehrere Faktoren sprechen derzeit für ein Investment. Amgen hat solide Finanzzahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben. Das Unternehmen wächst stabil und generiert einen beeindruckenden Cashflow. Dieser erlaubt es, eine attraktive Dividende zu zahlen, die für einkommensorientierte Anleger besonders attraktiv ist. Mit der Übernahme...